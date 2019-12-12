عشماوي: إعدام المرأة مختلف.. وبحاول أموتها من غير ما تتجرح

أكد حسين قرني الشهير بـ "عشماوي"، والمتخصص في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، أن هناك فرقًا بين الرجل والمرأة عندما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهن.

وقال عشماوي، من خلال تقرير عرضه برنامج "الأفوكاتو"، الذي يقدمه الدكتور أيمن عطا الله، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2": "فيه فرق كبير بين الراجل والست، الست ربنا خلقها بتبقى كلها أنوثة، ورقبتها مفيهاش عضلات زي الراجل، وبيبقى لها طريقة معينة في الإعدام علشان رقبتها ما تنجرحش، لأن الرقبة مش بتستحمل".

وأوضح عشماوي أن أغلب السيدات اللاتي ينفذ فيهن حكم الإعدام يكن ثقيلات الوزن: "الستات اللي بييجوا كان بيجوا أوزان تقيلة، وفيه أوزان جامدة وبتعدي الـ 100 والـ 120 كيلو، وبيبقى لها طريقة بحيث إنك تحافظ عليها" مستطردًا: "مش تحافظ عليها متموتهاش، لكن تحافظ عليها بأنك تموتها بس بالطريقة اللي هي متجرحهاش ومتجبش دم".

وأكد عشماوي أن طريقة إعدام الرجل مختلفة نظرًا لأن رقبته فيها عضلات متذكرًا أحد أصحاب صالات الألعاب "الجيم" والذي حاول التملص من الإعدام بواسطة عضلات رقبته "الترابيس" ولكنه لم ينجح في ذلك وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه: "كل لما يفلفص ويعمل كل ما الحبل يضيق عليه".