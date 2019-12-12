علق السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على عقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC".

وأوضح بدر أن هذا المنتدى يعتبر صيغة جديرة بمصر التي تمتلك حضارة وتقاليد راسخة ودور أفريقي تاريخي معاصر لاستقلال هذه الدول الأفريقية.

وأشار بدر إلى أن مصر تستأنف دورها بزخم في أفريقيا، لافتًا إلى أن المنتدى يشمل على محاور تسهل حرية الحركة للشباب وتسمح بتبادل الرأي وفتح آفاق غير مقيدة.

وأعتبر بدر أن الشباب الأفريقي هو عصب المستقبل ولديه القدرة على التأثير في المجتمع الحالي وهو البيئة الحاضنة لأي تطور.