رئيس البنك الأفريقي للتنمية: السيسي لديه قدارت هائلة على القيادة

قدم الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، واصفًا الرئيس السيسي بأنه رجل لديه قدرات هائلة على القيادة.

وتحدث رئيس البنك الأفريقي للتنمية خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" عن أهمية الأمن والأمان في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية.

وأوضح رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن أفريقيا مصنفة الثانية عالميًا في عدد السكان، مشددًا على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، مثنيًا على مناقشة ذلك في أروقة المنتدى.

وأكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن النزاعات الموجودة في أفريقيا مثلها مثل أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أنهم يحاولون العمل ورفع معدلات النمو والتنمية في القارة رغم وجود هذه النزاعات.

ولفت رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في أفريقيا، مشيدًا بعائد الاستثمار المرتفع في القارة، مضيفًا: "إذا كنت مستثمر تعالى إلى أفريقيا ونضمن أن تكون استثماراتك بالجودة المطلوبة" مستطردًا: "بمجرد تحقيق الأمن والسلام نضمن أن افريقيا تواصل التنمية الضخمة التي تحققها".