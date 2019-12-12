أعلن مسؤولون من المستشارية والخارجية الألمانية عن تضامن الحكومة الألمانية مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أنديبار، ردا على أسئلة لوكالة الأنباء القبرصية خلال الإحاطة الصحفية اليومية، إن الوزارة "تشاطر بالتأكيد" موقف الاتحاد الأوروبي المتضامن مع اليونان وقبرص وحثت تركيا وليبيا "على احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمضي قدما في تعيين حدود المناطق البحرية وفقاً للقانون الدولي المعمول به".

الخارجية الألمانية: يجب ترسيم حدود المناطق البحرية

وأضافت أنديبار أن "موقفنا واضح يجب أن يتم ترسيم حدود المناطق البحرية وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط ​​- على أساس القانون الدولي للبحار المعمول به، وبالأخص بمشاركة جميع الأطراف المعنية".

وردا على الموضوع نفسه، وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس الأوروبي، أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت أن جدول الأعمال جرى تحديده من قبل رئيس المجلس الأوروبي وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بمعرفة ما إذا كان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس سوف يثير هذه المسألة.

وأكد في إشارة إلى الموقف الذي عبرت عنه بالفعل وزارة الشؤون الخارجية "إنه اذا اثير الامر فهذا يعني أنه موقف الحكومة الاتحادية".