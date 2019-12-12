شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا بقيمة 4 جنيهات اليوم، ليباع العيار 24 بـ765 جنيها مقابل 761 جنيها أمس.

وسجّل عيار 21 قيمة 669 جنيها، فيما بيع عيار 18 بـ574 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و358 جنيها.