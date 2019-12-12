لقي 5 من عمال المناجم، الذين يعملون بشكل غير قانوني، حتفهم فيما اعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين، في انهيار أرضي داخل منجم للذهب بإقليم بدخشان، شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم، عن المتحدث باسم الإقليم، محمد نزاري، قوله إن "5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني، لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في منجم بدخشان الذهبي، واعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين".

وأكد "نزاري"، وجود 40 عاملاً في منجم ذهب في قرية خالي، بحي "راغ بدخشان" وقت حدوث الانهيار الأرضي، موضحا أن سكان القرية عثروا على خمس جثث بعد الانهيار الأرضي، ولكن لا يزال 35 عاملاً آخرين في عداد المفقودين، مضيفا، أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة طالبان ولا يمكن للحكومة الأفغانية إرسال قوات الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث.

جدير الذكر، أن مئات من عمال المناجم يعملون في استخراج الذهب بشكل غير قانوني في منطقة راج بدخشان الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان.