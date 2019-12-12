قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق إنّ حركة مسير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة للمترو، لافتا إلى أنّ الحركة لم تتأثر بتساقط الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد صباح اليوم، وأنّ جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنّ غرفة العمليات في الشركة تتابع حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة لحظة بلحظة وقت التشغيل، لوضع سيناريوهات بديلة حال تزايد سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، إضافة إلى إعداد تقارير على مدار الساعة بحركة القطارات وإرسالها لوزارة النقل للاطلاع عليها والتأكد من انتظام حركة القطارات.

وأشار إلى أنّ الشركة اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار بنشر فرق الصيانة والطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة تنتج عن الطقس السيء، موضحا أنّه تم تأمين الشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول والقضيب الثالث بالخط الثاني والثالث وجاهزية طلمبات شفط المياه، وتنظيف وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة وتجهيزها للأمطار والسيول والرياح الشديدة.