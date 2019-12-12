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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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مع سقوط أمطار غزيرة.. كيف تتجنب الصعق بالكهرباء؟

مع سقوط أمطار غزيرة.. كيف تتجنب الصعق بالكهرباء؟

فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا

فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا

أسامة الحجري عميدا لـ"تربية نوعية عين شمس" وأحمد رجب لـ"آثار القاهرة"

أسامة الحجري عميدا لـ"تربية نوعية عين شمس" وأحمد رجب لـ"آثار القاهرة"

"مياه المنوفية": رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

"مياه المنوفية": رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

مبعوث الاتحاد الأفريقي: المرأة والشباب يمثلان 70% من القارة السمراء

مبعوث الاتحاد الأفريقي: المرأة والشباب يمثلان 70% من القارة السمراء

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زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

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