أمطار غزيرة تضرب كفرالشيخ وتوقف حركة الصيد.. والمحافظ يرفع الطوارئ

هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، مما أدى لغرق الشوارع ودفعت الوحدات المحلية بسيارات لشفط المياه.

وأكد العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد في البرلس التابع لمحافظة كفرالشيخ، أن حركة الصيد في بوغاز وبحيرة البرلس توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية ولسرعة الرياح، مضيفا أن الصيادين أحجموا عن الخروج في رحلات صيد لسرعة الرياح، وأن نحو400 مركبا رست في الميناء لعدم سروح أصحابها، مع استمرار تقديم الإرشادات الملاحية للصيادين.

من جهته وجه محافظ الإقليم، اللواء جمال نورالدين، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المدن بشفط المياه من الشوارع وأمام المصالح الحكومية، كما وجه بتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

كما أعلن المحافظ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأكد المحافظ على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تضم ممثلين عن مديريات الأمن والري والزراعة والتضامن الاجتماعي والتموين وشركتي المياه والكهرباء، إلى جانب إدارة الأزمات بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية مماثلة على مستوى مجالس المدن والأجهزة المعنية لمتابعة موقف سقوط الأمطار لحظة بلحظة.