"مياه المنوفية": رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

أكد المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أنه متواجد في الشارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة العمال في تنفيذ التعليمات الخاصة بالشركة، لمواجهة سقوط الأمطار، مشددا أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الشتاء.

وأضاف "نجيب" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الشركة تسحب تجمعات الأمطار من المدن والقرى وفق الشكاوي من الوحدات المحلية والمواطنين، مؤكدا أن الشركة لا تتوانى عن وضع حلول سريعة لمواجهة مياه الأمطار، وتسليك البالوعات لمنع تكوين تجمعات لمياه الأمطار.

وتابع، يوجد فريق عمل وغرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى التي ترد إلى الخط الساخن 125، وغرفة الطوارئ على مدى 24 ساعة، وحلها فورًا خاصة في حالة هطول الأمطار بشوارع المحافظة.

وسادت حالة من الطقس السيئ، اليوم الخميس، على محافظة المنوفية، حيث سقوط أمطار غزيرة على أغلب مدن وقرى المحافظة، والتي استمر هطولها منذ الساعات الأولى من اليوم، مع وجود رعد وبرق، مما أدى إلى وجود تجمعات للمياه في القرى والمدن.