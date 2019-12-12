تلقت غرفة عمليات بديوان محافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، شكاوى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وسمنود، بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة وسوء أحوال الطقس ونوبات البرق والرعد مما أربك سير حياة المعيشية لأبناء الشارع الغرباوي .

وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، اليوم، عن رفع حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.

كما أعطي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء سرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

كما أعلنت شركة جنوب الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق، بسبب الأمطار وتخصيص فرق صيانه مركزية على مستوى فروع ووحدات الشركة حفاظا على صالح المواطنين.