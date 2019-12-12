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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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رئيس الوزراء والرئيس السنغالي يتفقدان مجمع بنبان للطاقة بعد قليل

رئيس الوزراء والرئيس السنغالي يتفقدان مجمع بنبان للطاقة بعد قليل

إصابة عامل صدمته سيارة أثناء صيانته كوبري النيل ببني سويف

إصابة عامل صدمته سيارة أثناء صيانته كوبري النيل ببني سويف

سفيرة منظمة المرأة بكندا تعبر عن سعادتها باهتمام السيسي بتمكين النساء

سفيرة منظمة المرأة بكندا تعبر عن سعادتها باهتمام السيسي بتمكين النساء

باحثون: الاحتباس الحراري العالمي قد يسهم في تقلص عدد الطيور

باحثون: الاحتباس الحراري العالمي قد يسهم في تقلص عدد الطيور

17 ديسمبر الجاري.. واشنطن تطلق مبادرة النمو الموسع في الأمريكيتين

17 ديسمبر الجاري.. واشنطن تطلق مبادرة النمو الموسع في الأمريكيتين

لتدني مستوى النظافة.. محافظ المنوفية يقيل رئيس مدينة الشهداء

لتدني مستوى النظافة.. محافظ المنوفية يقيل رئيس مدينة الشهداء

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لتجنب الحوادث.. 9 نصائح من المرور لقائدي السيارات خلال الطقس السيئ

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مع سقوط أمطار غزيرة.. كيف تتجنب الصعق بالكهرباء؟

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