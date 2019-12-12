وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الرجال المصريين، قائلًا: "كونوا بحق رجال، فالرجال مروءة، شهامة، اعتدال، وتوازن، وانحني احترامًا وتقديرًا للمرأة".

وأضاف السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة أسوان، بجلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية: "التطرف والإرهاب خلى الناس تشوف الدين الذي نؤمن به بخوف، رغم ان الأديان كلها جاية من مكان واحد".

وأشار إلى أنّ نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أوصى قبل وفاته بوصيتين، الاولى تتعلق بالعبادة، والأخرى تتعلق بالحياة: "اللي تتعلق بالحياة، قال استوصوا بالنساء خيرًا، عاوزين نشوف هنعمل ايه خير عشان ننفذ هذه الوصية اللي هي إكرام واحترام المرأة".

وانطلقت النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.