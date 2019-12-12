قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ تنظيمي داعش وبوكو حرام الإرهابيين، وسائر الجماعات الإرهابية أساءت للمرأة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة أسوان، بجلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية: "والله ده لا دين ولا رجولة".

ووجه السيسي في ختام حديثه بالجلسة، رسالة إلى نساء مصر قال فيها: "وأنا هنا بقول لكل السيدات في مصر، وأفريقيا والعالم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكن، تقدمن وخذن مكانكن الذي تستحقونه".

وانطلقت النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.