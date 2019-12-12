تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، سير وانتظام العمل بالوحدات الصحية والمدارس وبالمصالح الخدمية والمرافق بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة، والمتابعة على مدار الساعة، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وأجرى علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، جولة ميدانية على المصالح الخدمية بالوحدات الصحية والمدارس بالقرى والتوابع بمركز ومدينة قلين، بناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، حيث جرى متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الغنيمي والوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية، ومدى توافر التذاكر والأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة دفتر الحضور والانصراف بالوحدة، فضلاً عن المرور على مدرسة كفرالجزائر للتعليم الأساسي التابعة للوحدة المحلية بالبكاتوش والنظافة العامة داخل المدرسة.

كما جرى متابعة دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة وانتظام العملية التعليمية، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط بالقرى والمدينة والمؤسسات التنفيذية وبصفة خاصة قطاع الصحة بمركز ومدينة قلين، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.