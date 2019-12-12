أجرى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، متحديا سوء الأحوال المناخية وهطول الأمطار الغزيرة، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى زفتى العام لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لكافة المرضي والمواطنين .

وزار محافظ الغربية الأقسام الداخلية المخصصة لرعاية المرضي وعلى رأسها أقسام المستشفى المختلفة "الاستقبال-الباطنة- العناية المركزة - الغسيل الكلوي- الجراحة- لصيدلية- وحدة مكافحة السموم- المطبخ" .

وشدد محافظ الغربية خلال جولته على أهمية العمل سوياً في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، لجميع مواطني المحافظة والعمل على توفير جميع الإمكانيات بالتنسيق مع القطاع الحكومي والمجتمعي.

وأشار المحافظ خلال جولته بالمستشفى على أهمية اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة الدورية للمستشفى.

كما استمع محافظ الغربية لشكاوى المرضى بالمستشفى، مؤكداً أن القطاع الصحي له أولوية كبيرة في مخططات العمل خلال الفترة المقبلة للعمل على تحسينه وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين خلال الفترة المقبلة .