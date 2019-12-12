بعد مرور 38 عاما على رحيله، أعادت الحكومة المصرية تكريم شيخ مشايخ سيناء الذي وقف أمام وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان في "مؤتمر الحسنة"، حين رفض إعلان شبه جزيرة سيناء كـ"منطقة دولية"، مع تأكيده في البث المباشر أمام العالم أجمع بأنّها "مصرية وستظل مصرية"، إذ وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إطلاق اسم سالم الهرش شيخ مشايخ قبائل سيناء الراحل، على مركز شباب "رابعة" في شمال سيناء.

ووصف وزير الشباب والرياضة، "الهرش" في قراره بـ"المرحوم المُجاهد"، موجّها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بوضع اسمه على مركز الشباب، مع الاحتفاظ بشؤون المركز المالية والإدارية كما هي.

وعُرف الهرش، خلال فترة حياته بحب وتقدير القبائل السيناوية له، إذ كان حريصا على ربطهم ببعضهم البعض عبر علاقات دم ومصاهرة.

ومكّنت شعبية "الهرش" وعلاقاته الجيدة مع القبائل السيناوية بلعب أدوارا بطولية، بينها أنّه باغت وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان في "مؤتمر الحسنة" حين نظمته إسرائيل لتدويل سيناء، حين قال: "أؤكد لكم أنّ سيناء مصرية وستظل مصرية 100% ولا يملك الحديث عنها إلا السيد الزعيم جمال عبد الناصر".

وهرّبت أجهزة الدولة المصرية "الهرش" إلى خارج مصر، واستقبله الرئيس جمال عبدالناصر وكرّمه وأعطاه هدايا، لكنّه تبرع بتلك الهدايا للقوات المسلحة، وبعد استعادة مصر لشبه جزيرة سيناء عاد ليعيش مرة أخرى في سيناء حتى توفى في العام 1981.