كشف الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، إنَّ الخزانة العامة للدولة لم تخصص أي أموال للعاصمة الإدارية وبالتالي موازانتها خارج خزانة الدولة تمامًا، بل على العكس كانت من سادس أكبر دافعي الضرائب العام الماضي وهو دليل على تحقيقها للأرباح.

وقال "كوجك"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقدة الآن، إنَّ نسبة الانفاق الحكومي لصالح الاستثمارات ارتفع بنسبة جيدة خلال العام المالي الحالي، وهو من المؤشرات المهمة جدًا بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف "كوجك"، أنه بداية من العام المالي المٌقبل ستشهد خدمة الدين انخفاض ملحوظ، وهو أيضا من المؤشرات المهمة، خصوصًا أن الفترة الماضية شهدت اهتمام اكبر برفع معدلات النمو بالموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.