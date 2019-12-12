نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لما أطلق عليه ظاهرة "سحابة السوبر سيل" بدلتا مصر، أو صدور أي بيان لها على صفحات التواصل الاجتماعي يتناول هذه الظاهرة.

ونفى الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، وجود علاقة لهذه الصفحة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما نفى صحة تعرض مصر أو دلتا مصر لهذه الظاهرة تماما.

وقال شاهين، لـ"الوطن"، إنّ الظاهرة الجوية التي تشهدها البلاد اليوم هي سقوط أمطار على جميع أنحاء الجمهورية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسواحل البلاد، ومتوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على البلاد غدا الجمعة، ليعود الطقس إلى طبيعته، مؤكدا أنّ الأجواء المتقلبة هي من سمات نهاية فصل الخريف.

ونصح شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء، والأشجار، والمباني المتهالكة واللافتات الضخمة، مشددا على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات، او نشرها دون الرجوع لمصدرها الحقيقي.

وكانت صفحة وهمية منسوبة للهيئة العامة للأرصاد الجوية على فيس بوك، نشرت صباح اليوم تدوينة تحت عنوان "سحابة السوبر سيل العملاقة وأول ظهر لها في دلتا مصر"، مزيّلة بصورة تحمل سحب سوداء يسقط منها أمطار شديدة الغزارة والرعدية وحبات برد"، حسب الصفحة الوهمية.