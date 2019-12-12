"أحلام متحدي الإعاقة".. مشروع طلاب بـ"إعلام عين شمس"

"الحلم في الحصول على وظيفة رغم الإعاقة".. مشروع طلاب الفرقة الثالثة بكلية الإعلام بجامعة عين شمس، تناولوا فيه أنّ القانون المصري للتوظيف من خلال تحقيق تلفزيوني يحمل عنوان "5%"، إشارة إلى النسبة المحددة لتوظيف المعاقين وفق تعديلات القانون الأخيرة.

ناقش الطلاب أمس فكرة الحلم في العمل والنجاح، رغم الإعاقة التي تمثل عائقا حسب حالات رصدها التحقيق، مؤكدا دور الدولة في تحقيق حلم الدمج بتوظيف نسبة الـ5% معاقين التي حددها القانون، وتناولوا مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تفعيلها بما يتناسب واحتياجات المعاقين.

وتضمن التحقيق لقطات أرشيفية لتكريمات السيسي لنماذج ناجحة في مجالات العمل المختلفة، استطاعت بالفعل إثبات مكانة وتميز، واستطلع الطلاب رأي الشارع المصري، ومدى قابليته لفكرة دمج المعاقين، وشغلهم أماكن توظيفية وفق النسب المحددة من قبل الدولة وموثقة بالقانون.

وقالت الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب عين شمس، إنّ "تحقيق 5%"، واحد من المشاريع الطلابية التي يحرص القسم على أن تكون مقياسا لقدرات الطلاب وفرصة للممارسة العملية لمهنة الإعلام، مؤكدة أنّ المشاريع جميعها أفكار وتصوير ومونتاج من عمل الطلاب أنفسهم، وأنّ جميع الأعمال تناقش قضايا مجتمعية مهمة.