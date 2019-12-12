السبت .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق ببني سويف للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق : ترعة البوصة وحتى الطريق الدائري، وخاتم المرسلين، وخلف مدرسة خاتم المرسلين بشارع عبد السلام عارف، بمدينة بني سويف، وذلك يوم السبت القادم 14 ديسمبر الجاري، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً.

وقال بيان للقطاع إن ذلك يأتي لعمل صيانة بمغذي خاتم المرسلين، الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف، ويعتذر قطاع الكهرباء عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابيراللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة. وأشار قطاع الكهرباء ببني سويف إلى أنه في حال حدوث تغيرات في الطقس أو تقلبات جوية، فسيتم تأجيل أعمال الصيانة لموعد آخر يحدد فيما بعد.