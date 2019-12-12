من بلاد القارة السمراء جاءوا جميعا على أرض السلام للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، حجزوا مقاعدهم بين صفوف المشاركين من كل الدول، اجتمعوا من أجل مستقبل قارتهم السمراء والخروج بحلول قابلة للتنفيذ، لمواجهة التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية المنشودة للنهوض بمستقبل أفريقيا.

تحت عنوان سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية، انطلقت فعاليات إحدى الورشات التحضيرية للنسخة الثالثة من المنتدى في قاعة سيوة، بمشاركة العشرات من الشباب الأفريقي من مختلف الدول لمناقشة الأوضاع في القارة والتحديات التي تواجهها وكيفية تعزيز التنمية بها.

من دولة نيجيريا، حضر سلطان دانجو (28 عاما)، الورشة للاستفادة من آراء وتجارب الشباب في دولهم، وبحكم طبيعة عمله في مهنة المحاماة، اعتبر ذلك فرصة للتعرف على المشكلات التي تواجه شباب أفريقيا ومحاولة تسخير خبرته و توظيفها للمناداة بحل تلك الأزمات والمشكلات.

سلطان الذي يشارك لأول مرة في فعاليات منتدى شباب العالم، أكد في حديثه، لـ"الوطن"، أنّ الورشة مهمة لفتح سبل تعارف بين الشباب الأفريقي بما يمكن إقامة مشاريع تعاون بينهم في المستقبل.

مامودو من موريتانيا: أسعى لنشر ثقافة إعادة التدوير من أجل مستقبل أفضل

مامودو توري، من موريتانيا، 35 عاما، يعمل في مجال الهندسة الزراعية، ومشارك في الورشة كمتحدث، ارتكز في كلمته على كيفية استغلال الثروات الطبيعية لبلاد القارة الأفريقية بخاصة الأراضي الزراعية.

الشاب الموريتاني الذي يتحدث الإنجليزية، أكد، لـ"الوطن"، أنّه يسعى لنشر ثقافة إعادة التدوير من أجل بيئة أفضل، فهو ناشط في مجال المجتمع المدني والتوعية البيئية وجاء لدعوة شباب القارة إلى الاتجاه نحو تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية للزراعة، بمواد من الطبيعة دون الإضرار بالبيئة.

يوسف جاء من تونس ويسعى للترويج لمنتجات شركته الناشئة

يوسف سلمي من تونس، يشارك لأول مرة في فعاليات منتدى شباب العالم، هدفه الأول من المشاركة الترويج لفكرة شركته الناشئة التي تعمل على تصدير المنتجات المغربية محلية الصنع في بلاد الغرب كالتمر والزيتون.

يوسف أكد أنّ تخصيص جزء من فعاليات المنتدى لمناقشة قضايا القارة سينعكس أثره في المستقبل على مستقبل أفريقيا، حين يندمج الشباب ويتبادلون الأفكار فتنطلق المشاريع المشتركة بينهم التي يظهر عائدها بعد سنوات.