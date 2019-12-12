أكد علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، وفرة الدولار في الأسواق، مشيرا إلى أن بيع حائزي الدولار سيد الموقف حالياً، تحسبا لمزيد من التراجع ولتلاشي تكبد خسائر جديدة خلال الفترة المقبلة.

أضاف "الحريري" لـ"الوطن"، أن لجوء الشركات لتقفيل ميزانياتها وفتح الاعتمادات المستندية أسهم في تحريك مبيعات الدولار بنسبة 5% بالمقارنة بالفترة السابقة، منوها بأن شركات الصرافة تحول حصيلتها من النقد الأجنبي يوميا للبنوك.

وقال إن فروع شركات الصرافة تبيع أي فائض لديها للبنك التي تتعامل معه مقابل حصولها على قرشين زيادة على هامش سعر الدولار، وهو ما يعد هامشا ضئيلا ولكن تدوير الأموال دائما يحافظ على استقرار أرباح شركات الصرافة.