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انطلاق معرض Cairo ICT

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"التخطيط" تعلن فوز مصر بالمركز الثاني في بجائزة الإبداع الإداري

"التخطيط" تعلن فوز مصر بالمركز الثاني في بجائزة الإبداع الإداري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-12-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة 6-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة 6-12-2019 في مصر

"اتخانقوا على نفر".. سائق يطعن زميله للخلاف على أولوية التحميل ببنها

"اتخانقوا على نفر".. سائق يطعن زميله للخلاف على أولوية التحميل ببنها

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم الجمعة

تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم الجمعة

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الفصول الذكية.. اختراع "التعليم" لمواجهة زيادة الكثافة

هنا.. أولى خطوات "سلم المجد الفني"

هنا.. أولى خطوات "سلم المجد الفني"

حلم "علي" يبدأ من بيع شرابات.. نفسه يبقى عالم آثار والوزير قابله وشجعه

حلم "علي" يبدأ من بيع شرابات.. نفسه يبقى عالم آثار والوزير قابله وشجعه

"عشان ميقولش مش حقك".. شروط إعادة السلعة المشتراه

"عشان ميقولش مش حقك".. شروط إعادة السلعة المشتراه

"عشان تركب العداد بشكل قانوني".. 5 خطوات يجب اتباعها قبل شراء شقة

"عشان تركب العداد بشكل قانوني".. 5 خطوات يجب اتباعها قبل شراء شقة

مائل للدفء مع سقوط أمطار خفيفة.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

مائل للدفء مع سقوط أمطار خفيفة.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

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