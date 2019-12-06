سعر الدولار اليوم في مصر

تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.