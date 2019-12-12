اشتعل كابل كهرباء مغذي لمستشفيات حميات المنصورة، اليوم، بسبب الأمطار الغزيرة مما أدى إلى اقطاع الكهرباء عن المستشفى لأكثر من نصف ساعة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة بانبعاث أدخنة من كابل كهرباء يغذي مستشفى الحميات بالمنصورة.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة لمكان الواقعة وبالفحص، تبين تصاعد أدخنة من كابل كهرباء جهد متوسط يغذي مستشفيات الحميات، وجرى قطع التيار الكهربائي عن المستشفى لحين إصلاح العطل ولم ينتج عن ذلك أي اصابات.

وبسؤال "علي ر. أ.ـ فني كهرباء بهندسة غرب المنصورة" أكد في محضر الشرطة، أن سبب اشتعال الكابل هو الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك و أنه قطع التيار الكهربائي لحين إصلاح الكابل.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تدبير بديل كهربائي عبارة ماكينة كهرباء لتغذية المستشفى بالتيار الكهربائي، لحين إصلاح العطل الذي لم يستمر سوى نصف ساعة فقط، ولم يؤثر ذلك على سير العمل بالمستشفى.