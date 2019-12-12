أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للتعامل الفوري والسريع مع موجة الطقس السيء وشفط مياه الأمطار من الطرق والميادين .

كما وجه المحافظ بدفع المعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط وكذلك تسليك البلوعات بالشوارع منعا لحدوث تكدس مروري وتيسراً لحركة المارة .

وكلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بالتواجد الميداني مع فرق شفط تجمعات المياه بالشوارع، وإعداد تقرير عن الحالة العامة عما تم عمله تجاه أماكن وبؤر تجمعات المياه على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وفي ذات السياق، أكد محافظ المنوفية علي ربط غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوي ورصدها والتعامل الفوري معها على الأرقام التالية (2222035- 2224899- 2239804).