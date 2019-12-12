سقط عمودين للإنارة "ضغط متوسط" ولقى حصان مصرعه بالدقهلية، اليوم، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد سقوط عمودين كهرباء للضغط المتوسط بأرض زراعية بعزية "سعد الدين" زمام قرية أبو داوود السباخ دائرة مركز تمى الأمديد.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتبين سقوط 2 عمود ضغط متوسط في أرض زراعية ملك المواطن "محمد عبد الجليل سليمان" والمواطن "أنور أحمد عبد الرحيم" مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عزبة "مليكة" دائرة المركز ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.

وبسؤال محمد عوض فني كهرباء بمركز تمي الأمديد، أكد أن سبب الحادث سوء الأحوال الجوية والأمطار، ولم يتهم أحدا. انتقلت فرق قطاع الكهرباء لمكان الواقعة، وجاري إصلاح الأعمدة وإعادة التيار الكهربائي.

وفي السنبلاوين، أنقذت العناية الإلهية اليوم بائع أسطوانات غاز، إثر صعق حصانة من أحد أعمدة الكهرباء في منطقة النزهة، مما تسبب في نفوقه في الحال، بينما تمكن صاحبه من الابتعاد عن العمود.

وأكد شهود العيان أنه أثناء سير المواطن بعربة "كارو"، يجرها حصان، محملة بأسطوانات البوتاجاز، لمس الحصان أحد أعمدة الإنارة في الشارع وكان ذلك عقب هطول الأمطار الغزيرة مما تسبب في نفوق الحصان في الحال. وأشار الشهود إلى أن صاحب الحصان جلس علي جانب الشارع في حالة من الحزن الشديد لفقد حصانه، مؤكدا أنه يعتمد عليه بشكل أساسي في عمله، لتوزيع الأنابيب.