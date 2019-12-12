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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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للاشتباه بنقل أسلحة للميليشيات الليبية.. اليونان تعترض سفينة شحن تركية

للاشتباه بنقل أسلحة للميليشيات الليبية.. اليونان تعترض سفينة شحن تركية

من صحراء لإنجاز عالمي.. مهندسان في محطة بنبان يرويان مراحل بناء الحلم

من صحراء لإنجاز عالمي.. مهندسان في محطة بنبان يرويان مراحل بناء الحلم

كندا تدرس التصديق على اتفاق التجارة الحرة المعدل قبل نهاية العام

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ماكرون يرجئ استضافة قمة لدول الساحل الخمس بسبب "هجوم إرهابي"

ماكرون يرجئ استضافة قمة لدول الساحل الخمس بسبب "هجوم إرهابي"

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