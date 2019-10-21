الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار من اليوم وحتى الجمعة

كشف الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، عن أنّ طقس اليوم يشهد أمطارا، شارحا أنّه منذ بداية فصل الخريف لم تتعرض البلاد لأي حالة من حالات عدم الاستقرار، لكن من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل تجتاح البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار، وهو أمر طبيعي جدا ويحدث في مثل تلك الأوقات من العام.

وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني والإعلامية فرح سعيد، ببرنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، أنّ عدم الاستقرار يشمل انخفاضا في درجات الحرارة وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء وغياب للشمس فترات طويلة من اليوم، وسيكون هناك أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال فترة عدم الإستقرار.

وتابع عطا أنّ الأمطار ستبدأ من أقصى السواحل الشمالية الغربية من السلوم ثم تتجه للداخل نحو الوجه البحري والقاهرة والدلتا، وتكون شديدة وتصل للسيول متوسطة الشدة على الأماكن التي توجد بها مرتفعات جبيلة مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وأماكن متفرقة من شمال الصعيد.