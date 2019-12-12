نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، صورا لجولة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، في شوارع محافظة أسوان، مساء أمس.

ودوّن يونس عبر حسابه على "فيس بوك" اليوم، أنّ رئيس الوزراء، تحاور مع المواطنين، وسأل عن أحوالهم دون حجاب بينه وبينهم ودون وسطاء، لافتا إلى أنّ مدبولي والوزراء، اشتروا "بهارات"، وتناولوا سوداني، والتقطوا سيلفي مع المواطنين.

وتابع المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: "هي دي مصر التي نريدها، مصر الحلوة، كلنا واحد، يمسك مسؤول مننا، يؤدي ما عليه ثم يعود مواطنا نحترمه ونقدره، نتعامل مع بعضنا البعض باحترام وود سواء في مواقع المسؤولية أو دونها، تحيا مصر".

وقال أحمد الفولي، صاحب إحدى محال العطارة في سوق أسوان، لـ"الوطن"، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد محل العطارة الخاص به من الخارج وشاهد المعروضات، ثم أبدى إعجابه بالمحل.

وأضاف "الفولي": "عندما اختتم رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في الحكومة، قال لنا (كل سنة وأنتوا طيبين)، وصافح العاملين".

وتابع: "كان هادئ جدا وودود للغاية، وحينما كان يستوقفه أي مواطن أو بائع يستقبله بصدر رحب، ويلتقط صورة معه".

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بشوارع قرية غرب سهيل، أمس، على هامش مشاركته في منتدى السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا المنعقد بأسوان.

وقال محمد نبيل، المرشد السياحي بغرب سهيل، إن رئيس الوزراء، وصل بالسيارة حتى اقترب من طريق "البازارات"، ثم ترجل للداخل، وتوجه إلى عطارة يمتلكها مواطن يدعى بشير، الذي استقبله وقدم له والمرافقين له بلح وفول سوداني.

وأضاف نبيل لـ"الوطن": "الأهالي والتجار كانوا سعداء جدا بزيارة رئيس الوزراء، وتحدثوا معه عن السياحة، كما أنه تبادل معهم الآراء حول روعة أسوان وجذبها للسياح".

وأجرى رئيس الوزراء، حوارا مع عدد من السياح، وتمنى لهم إقامة سعيدة فى مدينة أسوان الساحرة، حيث أكدوا جميعا استمتاعهم بزيارتهم للمحافظة.

وانطلقت أمس الاربعاء، فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، عاصمة الشباب الإفريقي.

ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.