أعلنت مصادر بقناة الحدث، القبض على وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهمة الإثراء غير المشروع.

وكان محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق، أكد أول أمس الثلاثاء، استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو 1989، الذي قام به البشير بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.

وقال المحامي محمد الحسن المين، للصحفيين، خارج مبنى النيابة العامة، وسط الخرطوم، "إنه تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون".

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر، شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر الماضي حول انقلاب العام 1989 والذي أوصل البشير، للسلطة.

وأطاح الجيش بالرئيس السوداني، أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.