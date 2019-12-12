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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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ضبط مسئول مصنع بالعبور يروج "مقرمشات" مجهولة المصدر

ضبط مسئول مصنع بالعبور يروج "مقرمشات" مجهولة المصدر

جامعة المنيا تستضيف طلاب برنامج "إعداد معلمي العلوم والرياضيات"

جامعة المنيا تستضيف طلاب برنامج "إعداد معلمي العلوم والرياضيات"

مدير أمن السويس يقود حملة أمنية لإزالة الإشغالات بميدان الأربعين

مدير أمن السويس يقود حملة أمنية لإزالة الإشغالات بميدان الأربعين

القاهرة تشهد انطلاق الدورة الوزارية 109لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

القاهرة تشهد انطلاق الدورة الوزارية 109لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

خبير مصرفي يتوقع استمرار تراجع سعر الدولار

خبير مصرفي يتوقع استمرار تراجع سعر الدولار

مسؤول أممي: مفهوم السلام المستدام فرض نفسه على العديد من السياسات

مسؤول أممي: مفهوم السلام المستدام فرض نفسه على العديد من السياسات

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