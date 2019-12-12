شهد البرلمان التركي مشاجرة بين المشرعين الأتراك، أمس، خلال مناقشات الميزانية في البرلمان، حول خصخصة مصنع الدبابات الوطني، وفقا لتقارير أوردتها وسائل إعلام كردية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد اندلع الشجار بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمشرعين الرئيسيين لحزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP)، عندما كان نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، بولنت توران، يرد على أسئلة نواب حزب الشعب الجمهوري بشأن خصخصة مصنع الدبابات.

ومع تصاعد التوتر، تم تعليق عمل البرلمان لمدة 10 دقائق، لكن النواب واصلوا مشاجرتهم، حتى تقدموا نحو بعضهم البعض.

وأصدرت الحكومة قرارا بنقل الحق في تشغيل مصنع الدبابات الوطني في تركيا إلى مشروع "BMC" التركي القطري لمدة 25 عاما.

وتأسس المصنع في عام 1975 ويقع في مقاطعة ساكاريا في شمال غرب تركيا.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري بشدة خصخصة المصنع، حيث قال زعيم الحزب، كمال كيلتشدار أوغلو، "إن مصنع الأسلحة في الدولة هو شرف الأمة".