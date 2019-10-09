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سياسي سوري: أردوغان يرغب في إطلاق سراح عناصر تنظيم داعش من جديد

سياسي سوري: أردوغان يرغب في إطلاق سراح عناصر تنظيم داعش من جديد

محللة سياسية: قرار ترامب بسحب قواته من سوريا تنفيذ لوعوده الانتخابية

محللة سياسية: قرار ترامب بسحب قواته من سوريا تنفيذ لوعوده الانتخابية

بسبب الصناديق الخاصة.. وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

بسبب الصناديق الخاصة.. وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

صور.. طلاب "هندسة كفر الشيخ" يزورون محطة كهرباء البرلس

صور.. طلاب "هندسة كفر الشيخ" يزورون محطة كهرباء البرلس

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى وقف العدوان التركي على سوريا

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى وقف العدوان التركي على سوريا

"تطوير العشوائيات": 10 مليارات جنيه تكلفة الأعمال في الإسكندرية

"تطوير العشوائيات": 10 مليارات جنيه تكلفة الأعمال في الإسكندرية

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العدوان التركي على الأراضي السورية.. تغطية لحظة بلحظة

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الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

الغزو المغولي يعود من جديد.. رأس العين حكاية مدينة أثرية قصفها أردوغان

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

محامي روان ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة: أصيبت بـ"العصب السابع"

ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

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