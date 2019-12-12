أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، عقب تعرض معظم مدنها لعاصفة رملية ورياح شديدة مثيرة للرمال.

قال اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، بكل القطاعات ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف، إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق السريعة، عقب تعرض مدن المحافظة لعاصفة رملية شديدة.

وأكد السكرتير العام، أن جميع الطرق الدولية والداخلية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات أي بيانات بشأن إغلاق أي من الموانئ البحرية، وجاري العمل بها بشكل طبيعي.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء المدن، للتأكد من تطهير مخرات السيول، ونشر المعدات الثقيلة على طول الطرق السريعة كلا في نطاق مدينته، ورفع مخلفات الرمال من الطرق أول بأول.

وأوضح أن إدارة المرور كثفت من تواجد الدوريات المرورية على الطريق الدولي، والطرق الرئيسية الرابطة بين المدن، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية، وانتشار الخدمات المرورية على الطرق، إضافة إلى مراقبة سرعة السيارات بالرادارات للحد من السرعة.