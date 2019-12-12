تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم، مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم 2019 والذى سيقام بشرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وقام وزير الطيران بجولة تفقديه داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوي والترمك وتأكد من الخدمات المقدمه للمسافرين والكاونترات التى تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول، وأشاد بالجهود المبذولة التى تمت بالمطار حتى يظهر بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر .

ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الكبير الذى يستضيف شباب من مختلف دول العالم، أصحاب بصمات واضحة في مجتمعاتهم.وأكد وزير الطيران أن جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم وذلك خلال استضافة مصر لجميع الأحداث العالمية الهامة والفعاليات الكبرى. رافق الوزير خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولي .

من ناحية أخرى، استعد مطار القاهرة الجوي لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى من خلال وضع لافتات مخصصة للحدث داخل صالات السفر والوصول وتخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات سفرهم إلى مدينه السلام " شرم الشيخ" .