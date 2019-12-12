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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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"عمليات آثار الإسكندرية" في حالة انعقاد مستمر بسبب الأمطار

"عمليات آثار الإسكندرية" في حالة انعقاد مستمر بسبب الأمطار

السيسي: "منتدى أسوان" أسهم في تقديم حلول جديدة لمشاكل القارة

السيسي: "منتدى أسوان" أسهم في تقديم حلول جديدة لمشاكل القارة

السيسي: أفريقيا قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية

السيسي: أفريقيا قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية

محافظ بني سويف يحيل مسؤولي الإشغالات والبيئة بالواسطى للتحقيق

محافظ بني سويف يحيل مسؤولي الإشغالات والبيئة بالواسطى للتحقيق

السيسي: منتدى أسوان لم يغفل سبل تعزيز وترسيخ الملكية الوطنية

السيسي: منتدى أسوان لم يغفل سبل تعزيز وترسيخ الملكية الوطنية

ناصر مجاور: السوق المصري ملاذ آمن للاستثمارات الخليجية

ناصر مجاور: السوق المصري ملاذ آمن للاستثمارات الخليجية

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تشير لـ القرين.. قصة "الكا" التي تعلو رأس "تمثال رمسيس الثاني"

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