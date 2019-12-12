انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى موقع انهيار بلكونة منزل رقم 13 بشارع وفيق المليجي، لمتابعة الحادث، حيث أمر بإخلاء العقار المكون من 3 طوابق بحي غرب مدينة كفر الشيخ من السكان حرصاً على سلامتهم، فوراً وبدون تأخير.

وهرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، إلى مكان الحادث، وتأكد عدم وجود أي خسائر أو إصابات في الأرواح.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، تكليفاته بنقل سكان العقار وعددهم 9 أشخاص للإيواء بحديقة صنعاء، ونقل أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من سكان العقار إلى مستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليه، مع صرف إعانة عاجلة لسكان العقار لحين الانتهاء من التقرير الفني للمعاينة الإنشائية للمبنى لتحديد صلاحيته.

كما انتقل محافظ كفرالشيخ، إلى المستشفى العام، للاطمئنان على أحد سكان العقار لإجراء الفحوصات الطبية عليه، وثبت استقرار حالته الصحية، ولا يوجد به إصابات، وسيظل بالمستشفى لساعات تحت الملاحظة لتقديم الدعم النفسي له.