شهد العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تسليم موقع محطة مياه الطود الجديدة إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، للبدء في أعمال تصميم وتنفيذ محطة الطود المدمجة الجديدة بنظام الترشيح الغشائي الفائق بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ اليوم لمدينة الطود ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات"، بحضور المهندس محمد شحاتة عبدالعظيم، مدير عام التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عاطف النجار، مدير عام المشروعات، والمهندسة فاطمة علي فهمي، مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عبدالجواد، نقيب العاملين بشركة مياه الشرب بالطود.

وأوضح المهندس محمد عويس، مدير عام لمياه الشرب والصرف الصحي أن هذا المشروع المزمع إنشاؤه يعد من أكبر وأهم المشاريع بمركز ومدينة الطود، والذي سيضيف 10 آلاف متر مكعب /اليوم، إضافة إلى المحطة المقامة محطة الطود المدمجة ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27 ألف متر مكعب /اليوم، والذي تخدم جميع مدن وقرى ونجوع وعزب مركز الطود، والذي تعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتي من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030/ 2037، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوي بالطود، وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلي وبحري، وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود.

كما أضاف المهندس محمد شحاتة، مدير عام التخطيط، بأن تكلفة هذا المشروع 75 مليون جنيه طبقاَ للبروتوكول الموقع، ويجرى التنفيذ تسعة أشهر من بدء تسليم الموقع من شركة مياه الاقصر إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.