أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وأجهزة المحافظة تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار والإشغالات والقمامة، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف المحافظ بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، مؤكداً استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار المحتملة، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

ووجه المحافظ بتواجد رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشدداً على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

كما كلف بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين.

وأعلن نورالدين، عن تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، إضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل kafinfo@mahLyat.EG لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، كما يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك على الإيميل https://www.cpa.gov.eg/ar-eg ورقم الهاتف 0473138961 والخط الساخن 19588 والواتس آب 01281661880 والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.