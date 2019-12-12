أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين محمد طه عبدالله، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، اليوم، أوراق 5 متهمين إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من "عبدالظاهر. م"، 24 عاما، و"محمد. م"، 38 عاما، مزراعين، و"سيد. ش"، 32 عاما، عاطل، و"رضا. م"، 25 عاما، وشقيقه "أمين"، 23 عاما، عاطلين، إلى مفتي الجمهورية بعد اعترافات المتهمين بارتكاب واقعة اختطاف طفل عمره عامان ونصف وطلب فدية مالية، وقتله، وحيازة أسلحة وذخائر، واستندت المحكمة لحكمها اليوم إلى اعترافات المتهمين والأدلة المثبتة بالأوراق وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا في عام 2014 من أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، يفيد أن شخصين مجهولين خطفا في يوم 7 أبريل عام 2014 الطفل "شنودة. ص. س"، أثناء لهوه أمام منزله، بإحدى القرى، مستخدمين دراجة بخارية، وفرا بعدها هاربين.

عقب ذلك بيوم، تبادل الخاطفون الاتصالات مع والد الطفل، وطلبوا منه مبلغ 400 ألف جنيه، رغم أن والده فقير، ولا يملك إلا قوت يومه من خلال عمله بالفلاحة، فتفاوض الأب مع الجناة لضمان سلامة ابنه، حتى تمكن من الوصول إلى حل وسط، وهو دفع مبلغ 30 ألف جنيه فقط، واحتفظ بأرقام المبالغ المدونة عليها، وفور تسليم المبلغ، لم ينفذ الجناة وعدهم بتسليم الطفل، وعقب ذلك بحوالي أسبوع تقريبا، هاجمت شرطة سمالوط عصابة إتجار بالمواد المخدرة، وعثرت معها على مبلغ 20 ألف جنيه، وبمراجعة الأرقام المدونة على المبالغ، تبين أنها ذات المبالغ التي سلمها والد الطفل إلى الجناة.