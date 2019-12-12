أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن مركز التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة، بصدد زراعة 60 فدانا جديداً من القمح باستخدام نظام الزراعة الآلي الحديث "الستارة" بفتحتي (16، 17) بمنطقة شوشة، وذلك تنفيذًا لخطة التوسعات الزراعية بأراضي الجامعة خلال الموسم الشتوي 2019/2020، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتنشيط زراعة القمح، وإضافة عائد اقتصادي للقطاع الزراعي بالمركز، بالإضافة لتغير طرق الزراعة القديمة لتواكب التطور الزراعي الحديث الذى يمكن من مضاعفة إنتاج أفضل أنواع المحاصيل.

وقال الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المركز قد أنهى حفر "بئر" جديدة لتوفير المياه لـ150 فدان في منطقة بفتحة رقم (11)، وجاري إعدادها لتدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء توصيل شبكة الكهرباء .

وأوضح الدكتور محمود عبد الهادي مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة أن نظام الزراعة الآلي هي عملية استخدام الآلات الزراعية من أجل ميكنة الأعمال الزراعية، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من إنتاجية العامل الزراعي، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة حجمه، وتحسين المنتجات الزراعية كواحدة من العوامل المسؤولة عن التحضر والاقتصاديات الصناعية.

والجدير بالذكر، أن مركز التجارب والبحوث الزراعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يضم 7 قطاعات إنتاجية ما بين زراعية وإنتاج حيواني وهي: قطاع المحاصيل، والفاكهة، والخضر، والإنتاج الحيواني، والطب البيطري، والآلات والمعدات، وقطاع الزينة والنباتات الطبية والعطرية.