سقطوا في الترعة.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته هيروين بالغربية

تمكن العقيد حسام الجارحي، ضابط إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط تشكيلا عصابيا بحوزته نصف كيلو جرام هيروين، بعد مطاردة أسفرت عن سقوط سيارة التشكيل العصابي في ترعة القاصد.

كانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات في وسط الدلتا، تفيد بتوزيع تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في تجارة المخدرات، على عملائهم بطنطا، وبتقنين الإجراءات تم استهداف التشكيل العصابي، من قبل مأمورية من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، يقودها العقيد حسام الجارحي، وبعد مطاردة على طريق "محلة منوف - طنطا"، سقطت سيارة التشكيل العصابي في ترعة القاصد، وتم ضبطهم وهم "ن. م. ا"، وشهرته الحارتي 23 عاما، من ميت حبيش، و"ا. ز. ر"، وشهرته "راغب"، 26 عاما، من العجيزي، و"ك. م. د"، وشهرته "دياب"، 26 عاما، من العجيزي، وبحوزتهم نصف كيلو هيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري بندقية خرطوش و8 طلقات خرطوش، وسلاح أبيض خنجر، وسلاح أبيض مطواه، و635 جنيه، وهواتف محمولة، وسيارة شيفروليه أوبترا كحلي رقم 8432، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.