سقطوا في الترعة.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته هيروين بالغربية

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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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في ندوة مفتوحة.. رئيس جامعة عين شمس يكرم ليلى علوي الثلاثاء المقبل

في ندوة مفتوحة.. رئيس جامعة عين شمس يكرم ليلى علوي الثلاثاء المقبل

بـ140 ألف جنيه.. "الشباب والرياضة" تدعم أنشطة 3 أندية بسوهاج

بـ140 ألف جنيه.. "الشباب والرياضة" تدعم أنشطة 3 أندية بسوهاج

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"الحمد لله خلفت بدري".. فيديو مقلب رامز جلال في محمد هنيدي

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتعدي على "سيدة الكرم" بالمنيا

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتعدي على "سيدة الكرم" بالمنيا

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