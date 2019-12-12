أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص شكره وتقديره لكل حضور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على لمساتهم الفعالة ومشاركتهم خلال المنتدى من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية في دول القارة الأفريقية وكذلك مراكز البحث والفكر الرائدة حوال العالم.

وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات الجلسة الختامية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن المنتدى جاء كمنصة حوار وساحة لتبادل الآراء والخبرات بين المسؤولين والمهتمين بالقضايا الأفريقية.

وتابع: "المشاركة الرفيعة كانت دليلا على شعور ممثلي قارتنا بالملكية الأفريقية للمنتدى والريادة في عمله، وهما المبدآن الأساسيان اللذين حرصنا عليهما منذ البداية".

وانطلقت الجلسة الختامية للنسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

واستهدف المنتدى فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.