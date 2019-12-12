تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، المدرسة القومية الابتدائية بسيدي غازي، وأطمئن على مستوى التلاميذ والخدمات التعليمية، حيث تفقد فصول المدرسة، ورياض الأطفال، واطلع على دفاتر التحضير، كما تفقد فناء المدرسة، ومكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة، وغرفة المعلمين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مدينة سيدي غازي، بغلق ورشة حدادة ولحام بجوار المدرسة والإخطار بالغلق.

كما طالب بتفعيل الأنشطة داخل المدارس وتوفير بيئة ملائمة للتلاميذ، مشيراً إلى أنه سيفاجئ كافة المنشآت والمدارس بالزيارات للتأكد من انتظام العمل بها.