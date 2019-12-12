شن مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات و المخالفات التي تعوق حركة المارة و تشوة المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية بالمحافظة.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن الحملة تأتي بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية ورفع جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

وأضاف الشريف أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضر إشغال طريق، و7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و7 مضبوطات جرى إيداعها بمجلس المدينة، و48 إزالات إدارية، وبلاغ إشغال طريق بنزلة الزناتي، وفي مجال إدارة شرطة مرور الأقصر أسفرت عن 14 سحب رخصة مخالفات متنوعة، و13 غيابي مخالفات متنوعة، وتسليم دراجة بخارية.

وأكد رئيس المدينة على استمرار الحملات بجميع المناطق لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على سلامتهم واستعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق في مناطق مختلفة بمدينة الأقصر.