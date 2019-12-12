مدبولي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء غينيا الإستوائية

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الإستوائية، لمناقشة أطر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى "السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا"، والذي يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس وزراء غينيا الإستوائية، مُثنياً علي تميز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه شرف شخصياً بزيارة "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية في 2015، مضيفاً "أنه بحكم عمله بمنصبه الوزاري السابق وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد تابع ما حققته شركة المقاولون العرب من إنجازات في غينيا الإستوائية، حيث نفذت العديد من مشروعات البنية التحتية هناك.

واوضح "مدبولي"، أن مصر حريصة على قيام الشركة بالتوسع في أعمالها في غينيا الإستوائية قائلاً: إننا علي إستعداد للتعاون ونقل الخبرة المصرية إلى غينيا الإستوائية بمختلف المجالات، في ضوء وجود شركات مصرية كبرى راغبة في الاستثمار بأفريقيا.

من جانبه، تقدم فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الإستوائية، بالشكر لرئيس الوزراء علي حسن اللستضافة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بلاده كانت حريصة على المشاركة رفيعة المستوى في المنتدى لأهميته، وكذا رغبة منها في انطلاق علاقات التعاون لآفاق أرحب والتوسع فيها في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس وزراء غينيا الإستوائية عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لغينيا الإستوائية، مشيداً بشركة المقاولون العرب التي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية في بلاده من خلال تنفيذ مشروعات عديدة على مستوى متميز، مضيفاً أن بلاده تنتظر تحقيق المزيد من المشروعات من جانب الشركة لما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرة كبيرة.