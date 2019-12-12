قررت النيابة العامة، حبس، "عجوز"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في القتل، بعدما تعدت بالضرب بالشاكوش على رأس حفيدتها لمنعها من زيارة جدها، بمنطقة أطفيح، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

بداية الواقعة، بورود إخطارا للواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من مستشفى أطفيح المركزي، بوصول طفلة 4 سنوات مصابة بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.

بالفحص وبمناقشة والدة الطفلة اتهمت زوجة الجد للأب، 60 عاما، بإحداث إصابتها عن طريق ضربها بـ"الشاكوش" لرغبتها في عدم زيارتها لجدها وفرت هاربة، وجرى إعداد أكمنة وضبطها واعترفت بارتكابها للواقعة، ورجحت التحريات والتحقيقات أن المتهمة "مهتزة نفسيا"، وأمر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.