اعتذرت الإعلامية رضوى الشربيني، على الهواء لجمهورها، بسبب مقدمة برنامجها يوم الخميس الماضي، التي تناولت فيها قصة حقيقية لشقيقتين، قالت بنهاية قصتها: "لازم نقول الحمد لله ونبوس الناس اللي ربنا مكتبش ليها نعمة البصر أو السمع أو غيره".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنها لم تكن تقصد إهانة أي شخص: "أنا لم أقصد، وأنا بعتذر على الهواء، وماكنش قصدي خالص إن فاقدي تلك النعم أقل منا، بل بالعكس هم أفضل منا 100 ألف مرة، وربنا يجازيهم خيرًا في الدنيا والآخرة".

وأكدت أن ما كانت تقصده، هو أن تلك النعم ليست عادية، ويجب على الجميع حمد الله عليها، بينما لم تقصد التقليل من أي شخص: "أعوذ بالله إني أقلل من شأن أي حد، وأنا أقل من أي حد، ممكن يكون خانني التعبير، ولكن يجب عليا الاعتذار، واللي مش بيشوف أو مبيمشيش أحسن مني 100 ألف مرة".