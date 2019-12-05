تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عن الاكتئاب الذي يُصيب البعض من المواطنين، حيث قالت إنه لا يجب الاستخفاف بأي شخص يدق على الباب ويقول أنه يعاني من اكتئاب، مشيرة إلى أنه مرض العصر.

وأضافت خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على شاشة "cbc سفرة"، أن الشخص يشعر بالاكتئاب عندما تغلق كافة الأبواب أمامه، وعندما يطلب مساعدة من أحد ولم يوفي بوعده.

وتابعت: "لا يجب لأحد الاستخفاف من مرض الاكتئاب، كونه مرض لا يقل خطورة عن الكانسر والسكر والضغط، ولازم نسمع بعض، احنا غير بعض، اللي مضايقني ممكن ميضايقش غيري، واللي يضايق غيري ممكن بالنسبة لي مش مهم".

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون إنسان سببا في إنقاذ حياة شخص بمجرد كلمة طيبة أو السماع له، مضيفة: "عارفة أن الطاقة السلبية ممكن تكون معديه بس لما حد يخبط على الباب ويقولك اسمعيني عشان عندي اكتئاب لازم نسمع له، المرض ده ممكن يوصلني إني أموت".

وأكملت: "الحياة ثقيلة بس ثقلها ده بلاش تخليها توصلك لمرض الاكتئاب، وأوعى أي شخص يكون فريسة لهذا المرض، اسمعي الناس وخلي الناس تسمعك، خففي على نفسك أثقال الحياة".