أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري، توقف حركة الصيد حتى انتهاء النوة التي تمر بالبلاد، مطالبا جميع أصحاب مراكب الصيد الصغيرة "الفلوكة" وصيد "الدهرا" بمنع الصيد، خاصة أن الأمواج ترتفع من 4 إلى 6 أمتار على شاطىء بورسعيد.

كما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عدم تأثر حركة الموانىء بالطقس السيئ، موضحة أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغ 28 سفينة، مؤكدة أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتي حاويات، ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن، وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول 7 سفن حاويات.

وأشارت إلى أنه جارِ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.