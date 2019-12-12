يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتمتد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 15 19

مطروح 14 18

السلوم 14 17

سيوة 12 18

بورسعيد 15 19

دمياط 14 19

الزقازيق 14 22

الإسماعيلية 13 20

السويس 14 20

العريش 10 19

رفح 10 18

رأس سدر 16 22

نخل 06 21

نويبع 17 25

طابا 15 23

كاترين 04 12

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 25

مرسى علم 17 25

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 12 21

أسيوط 10 21

سوهاج 12 23

قنا 12 24

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 10 24

شلاتين 17 28

أبو رماد 18 27

حلايب 18 26

رأس حدربة 19 26

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 33

المدينة 14 30

الرياض 17 22

المنامة 19 13

أبوظبى 19 12

الدوحة 17 25

الكويت 14 22

دمشق 06 15

بيروت 15 22

عمان 06 15

القدس 09 15

غزة 12 20

بغداد 09 19

مسقط 21 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 11 17

تونس 10 16

الجزائر 12 15

الرباط 08 16

نواكشوط 18 29