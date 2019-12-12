قررت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الخميس، إيداع القطع الأثرية، التي عُثر عليها داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن جنوب بني سويف، بالمخزن الأثري بإهناسيا المدينة، بعد موافقة المجلس الأعلى، للآثار على فتح المخزن، إضافة إلى إعدام قطع أخرى غير أثرية مقلدة عثر عليها داخل المركز الطبي.

كشفت اللجنة الأثرية المشكلة من النيابة العامة ببني سويف، في المحضر رقم 5062 لسنة 2019، في واقعة العثور على صناديق خشبية بداخلها تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز طبي للغسيل الكلوي بمركز الفشن، برئاسة عمر زكي، وكيل وزارة الآثار ببني سويف، أثرية 45 قطعة عملة صغيرة الحجم من المعدن تعود للعصر البطلمي، و46 قطعة عملة من المعدن متوسطة الحجم تتراوح متوسط قطرها 2 سم، تعود للعصر البيزنطي، و31 قطعة عملة مختلفة الحجم ترجع للعصر الروماني، وتبين أن هناك صندوق خشبي مفكك إلى أجزاء، في حالة سيئة، وبه كسور وشروخ وعليه نقوش ترجع للعصر الروماني.

وكشفت المعاينة الأثرية وجود قناع يمثل وجه رجل ذو شعر أسود يعود للعصر اليوناني، و6 وجوه خشبية بها بعض الألوان مختلفة المقاسات ويرجع للعصر المتأخر، وهناك تابوت خشبي مكون من جزأين له غطاء وقاعدة عليه بعض الكتابات الهيروغليفية يرجع للعصر المتأخر.

كما كشفت اللجنة وجود 3 تماثيل خشبية تمثل هيئة آدمية، وتمثال خشبي متوسط الحجم، على هيئة آدمية بالوضع الأوزيري به شروخ كثيرة وترجع للعصر المتأخر.

وتبين للجنة وجود 157 حبات من عقد زرقاء اللون حديث الصنع غير أثرية، وعقد آخر مكون من 44 حبة حديث الصنع غير أثرية و44 تمثال مقلد لتماثيل صغيرة ومتوسط الحجم وتمثال على شكل رأس آدمي تبين أنه من الجبس غير أثري، وجزء صغير من الفخار حديث الصنع وغير أثري، و9 تماثيل من الخشب مختلفة الأحجام والأشكال غير أثرية، و13 عملة معدنية غير أثرية، وتمثال من الخشب لسيدة عليها ألوان حديثة وتمسك بيدها طائر غير أثرى و5 أواني من النحاس حديثة الصنع وتمثال من النحاس ولوحة من الجبس عليها كتابات ونقوش و14 تمثال جبس مختلف الأشكال والأحجام حديث الصنع ورأس من الجبس حديث الصنع وغير أثرية.

كانت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اكتشفت عدد من التماثيل التي يُشتبه في أثريتها، داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن جنوب بني سويف.

وفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة العلاجي بالمديرية، والدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عدد من المنشآت الطبية الخاصة، اليوم، داخل مركز ومدينة الفشن، لمتابعة مدى التزام تلك المنشآت بتعليمات التشغيل والتراخيص، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وخلال مفاجئة الحملة لمركز طبي خاص للغسيل الكلوي، عُثر على قطع وثماثيل يُشتبه في أثريتها داخل إحدى غرف المركز بعد محاولة من أحد أفراد الحملة لفتح الغرفة قبل أن يجرى تحرير مذكرة بالواقعة .

من جانبه قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه في إطار تعليمات وزيرة الصحة، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال المتابعة والإشراف على المراكز الطبية الخاصة بزمام المحافظة، وأثناء إحدى الحملات المفاجئة لفريق من إدارة العلاج الحر بالمديرية لمركز غسيل كلوي خاص، وخلال التفتيش وبسؤال ممرضة المركز في ظل عدم تواجد المدير عن مخازن ومستلزمات الغسيل وبفتح إحدى الغرف فوجئت الحملة بعدد من التماثيل واللوحات التي يشتبه في أثريتها، مضيفا: "تواصلنا مع شرطة النجدة والمباحث بمديرية الأمن للتوجه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".